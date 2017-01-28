Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davaya Demet Şener'in istediği tazminat bedeli davaya damgasını vururken, mahkeme Kutluay'ın mal varlığıyla ilgili belgelerin toplanması için duruşmayı erteledi.

'ALDATMA' İDDİASINA 8 TANIK GÖSTERDİ

11 yıllık evliliğin resmen son bulacağı davada Demet Şener ve İbrahim Kutluay mahkeme salonunda yer almadı. Dava İstanbul Adliyesi'nde tarafların avukatları temsiliyetinde görüldü. Demet Şener, kendisini aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan 10 milyon TL tazminat ve çocuklarının velayetini isteyerek 8 kişiyi tanık gösterdi. Mahkeme ise Kutluay'ın mal varlığıyla ilgili belgelerin toplanması için duruşmayı 3 Mart'a erteledi.