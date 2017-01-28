Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: TEDAVİ SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR

Nedret Boz'un sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, Cuma günü Acıbadem Kadıköy Hastanesi'ne gelen ünlü sanatçı Murat Boz'un annesi Nedret Boz'un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir."