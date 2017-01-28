Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2.sezonuyla ekranlara gelen Ay Yapım imzalı Kara Sevda dizisi, çarşamba günlerinde reyting savaşında ayakta durabilmek için bir hayli çaba sarfediyor. İddialı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla ilk günden bu yana izleyenleri ekrana kilitleyen dizi, aldığı final kararıyla sevenlerini üzdü.

DİRİLİŞ'İ GEÇEMİYOR

Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin zirveyi ele geçirdiği Çarşamba günleri, geriye kalan pek çok dizinin sonuçlarını etkiliyor. Geçen hafta '16.3' reyting ile birinci olan Diriliş Ertuğrul'un ardından, en çok izlenen ikinci dizi olan Kara Sevda sadece '5' reyting oranına sahip olmuştu.

KARA SEVDA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kara Sevda, reytinglerde ilk 3 yapım arasında olmasına rağmen, bu sezon ekrana veda edecek. Final kararının altında birkaç sebep yattığı söylenirken, senaryonun daha da uzatılmadan, dizinin iyi bir yerdeyken bitirilme isteğinin ağır bastığı iddia edildi.