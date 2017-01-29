Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atv ekranında birçok ilke imza atan ve sayısız cinayeti aydınlatan Müge Anlı, son olarak kayıp bir kişiyi bulmak için bir insansız hava aracı türü olan drone kullanarak arama yaptı. Polis, Anlı ve ekibinden bilgi aldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ, POLİSE YARDIM ETTİ

Müge Anlı ve ekibi, canlı yayında çözdüğü cinayetler, bulduğu kayıplar ve yaptırdığı şok itiraflarla milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Anlı ve ekibi, son olarak 12 Ocak'ta kaybolan Mustafa Özdemir'i bulmak için, kaybolduğu bölgede drone kamera ile havadan arama yaptı. Anlı ve ekibi, olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verdi.

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sakarya'da 12 Ocak günü kaybolan özel güvenlik görevlisi Mustafa Özdemir, o günden beri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu oluyor; Sakarya AFAD ekibi tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Son günlerde kaçırılma iddialarıyla ilgili konuşan Müge Anlı, "Ben Mustafa'nın kaçırıldığını düşünmüyorum. Çünkü bu kadar oraya kadar git. Eldivenin düşsün. Sefer tasın düşsün. Olmaz mı? Olur milyonda bir olur. Bir kısmetsizliktir gidiyor. Ama hepimiz merak ediyoruz. O yüzden herkes çok endişeleniyor. Yoksa sana kimsenin söylediği bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sabah / Özlem Avcı