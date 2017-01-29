Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği "6 ay içinde evleneceğim" sözünün süresinin dolmasına sayılı günler kalınca Alişan, endişelenmeye başladı. Sözünü tutacağını vurgulayan bekar türkücü, telaşlanmaya başladığını itiraf etti.

TÜRK DİZİSİNDE OYNAYACAK

Alişan'ın Bulgaristan konserinde renkli görüntüler oluştu. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, çok yakında yeni bir diziye başlayacağını duyurdu. Şu sıralar senaryoları okuyan Alişan, projenin bir komedi dizisi olacağından bahsetti.

"ACİLEN EVLENMEM GEREK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği "6 ay içinde evleneceğim" sözü Alişan'a hatırlatılınca "Söz verdik aradan epey bir süre geçti ama henüz bir şey yok.Şaka bir yana da ben çok sakar bir adamım. Bu sakarlıkla bana kim kızını verir ki? Ama acilen evlenmem gerek" diyerek espri yaptı.

"BİR DAHAKİ BULUŞMAYA EŞİMLE GELECEĞİM" DEMİŞTİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda Alişan, Erdoğan'a "Efendim, söz veriyorum 6 ay içinde evleneceğim, bir dahaki buluşmaya eşimle birlikte geleceğim" şeklinde söz vermişti.

(Kaynak: Sabah)