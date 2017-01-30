Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAĞLA TÜRK

TRT 1 ekranlarında 4 Şubat Cumartesi günü yepyeni bir yarışma ve eğlence programı yayına başlayacak. Ünlü radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstleneceği ‘Kolaysa Sen Yap’ programı, her cumartesi ve pazar ekranlarda olacak. Birbirinden eğlenceli oyunları ve konuklarıyla seyircileri hem neşelendirecek hem de bilgilendirecek. Bizde programın ilk çekimlerine konuk oldu. Tabii ki ünlü radyocuyla sohbet etmeyi de ihmal etmedik. Bizi keyifli muhabbetinden mahrum bırakmayan Çöpdemir, yeni işinde her zaman ki gibi çok iddialı...

Çekimleriniz nasıl gidiyor?

Eğlenceli bir iş yapıyoruz. Oyuncular, oyunlar bizde eğleniyoruz. Yarışmacılarımızda samimiyetle eğlenceyi paylaşıyor. İnşallah izleyenler de bu eğlenceyi bizimle paylaşabilir.

Sunarken zorlanacağınızı düşündüğünüz kısımlar var mı peki?

Olacağını düşünmüyorum. Çünkü hedefi itibarıyla eğlenceyi amaçlayan bir program. Tehlikeye sevk edebilecek, kişiliğini zedeleyebilecek bir durum söz konusu değil.

Her yaş grubu sizi seyredebilir o hâlde?

Özellikle aileler, çoluğu çocuğuyla izleyebilir. Tabii biraz durum komedisine de dayalı. Türkiye mizah anlayışı itibarıyla durum komedisini sever. Ona hizmet eden şeyler var.

Programınızı neden izlesinler?

Dünyanın, ülkenin gündeminden kopup kendilerine vakit ayırmak istiyorlarsa… Biz bunu vadediyoruz. 70 dakika boyunca gri ortamdan çıkaracağız.

Bu tarzda programlar var. Sizin farkınız ne olacak?

Bizim işimiz yüzde yüz yerli format. Yabancı benzerinden alıntı bir iş değil. Benzeri Türkiye’de de dünyada da var. Ama önemli olan işin ruhudur. Ruhu ve karakteri sebebiyle farklı bir iş.

Sinema ve ya dizi projeniz var mı?

Yeşim Salkım ile yazın ‘Bahtiyar Bahtı Kara’ filminde oynadık. Mart ayının ilk haftası vizyona girecek. Fethiye’de mütevazı bir bütçeyle hazırlanmış film. Sevimli, sempatik bir iş, iyi oyuncular var. Bazen samimi olanın sıcaklığı ‘Dev’ olandan daha iyi gelir ya insana o iddiada bir iş.

Son dönemde komedi dizileri çok arttı ve çoğu da izlenmiyor. Sebebi ne olabilir?

Bence prodüksiyonun büyüklüğünden ziyade filmin sahiciliği daha önemli. Dev prodüksiyon olmasa da olur; samimiyet, sıcaklık yeterli. Bence Türk milleti de buna benzer şeyler düşünüyor ki, çok büyük prodüksiyonlar gişede beklenen karşılığı almıyor. Belki de samimi ve sahici bulmadılar.

Sette mi mutlusunuz, stüdyo da mı?

Evde üçlü koltuğumda mutlu hissediyorum (gülüyor). Kendimden bir şey katabildiğim her yerde kendimi mutlu hissederim. Protokol sunucusu değilim ama kendimden bir şeyler katmama izin verirse yapımcılar sinema, yarışma fark etmez, ana haber de sunarım.