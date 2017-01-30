Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 yaşında olmasına rağmen alkollü mekanlarda sahneye çıktığı haberleriye gündeme gelen Aleyna Tilki'nin işleri açıldı. Yılbaşı akşamı yurt dışında konser vererek şöhretine şöhret katan Aleyna Tilki, reklam şirketlerinin hedefi haline geldi.

OLUMLU BAKIYOR

Yıldızı parlayan şarkıcı, bir telekomünikasyon ve jean markasından reklam teklifi aldı. İki projeyi de değerlendirme aşamasında olan Tilki'ye bir de sponsorluk önerisi geldi. Bir gazlı içecek firmasıyla da yaz döneminde yapılacak turnesi için görüşen şarkıcının, projelere olumlu baktığı öğrenildi.

İKİNCİ ŞARKISI YOLDA!

Altı ay içinde 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla Youtube'da 210 milyondan fazla tık alarak rekora imza atan Aleyna Tilki, bu sıralar ikinci single'ının hazırlıklarına devam ediyor.