Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde oynadığı "Muhteşem Yüzyıl Kösem"'in setinde çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Videoda Farah ve aynı dizide oynadığı arkadaşı Caner Cindoruk'un samimi halleri gözlerden kaçmadı.
FARAH'IN VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Farah'ın paylaşımının hemen ardından, aynı videoyu Caner Cindoruk da Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımın not kısmına ise kalp emojisi ekledi.
İDDİALARI DOĞRULADI
Farah'la aralarında aşk iddiaları ayyuka çıkan Cindoruk, bu paylaşımıyla iddiaları doğruladı.