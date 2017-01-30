Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanların adı parlayan genç yıldızlardan olan Aleyna Tilki'nin şarkısı Demet Akalın'ın arabasında çalınca olanlar oldu. Demet Akalın, şarkıyı 'tiksinti' duyarak kapattı ve yorumunu dile getirdi.

"DAYANAMADIĞIM BİR ŞARKI"

Sosyal medyadan araba kullandığı sırada canlı yayın yaparak hayranlarıyla samimi bir sohbet ortamında buluşan Demet Akalın, radyoda çalan Aleyna Tilki şarkısına sert tepki gösterdi. Anında radyoyu kapatan Demet Akalın, "Dayanamadığım bir şarkı" şeklinde bir yorumda bulundu.

ALEYNA'NIN RAKİBİ FULİN'E DESTEK VERİYOR

Sosyal medyada ünlenen bir başka genç yıldız Fulin'e olan desteğiyle bilinen Demet Akalın, geride bıraktığımız günlerde Sinan Akçıl'dan aldığı bir parçayı Fulin'e hediye etmişti. Demet Akalın'ı çok sevdiğini belirten Fulin, ünlü şarkıcıya 'Ustam' ifadesini kullanıyor. Ancak Aleyna Tilki, aynı desteği Demet Akalın'dan alamadı.