Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatanım Sensin dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir'deydi.

"GEREKLİ GÖRMÜYORUM"

Bir süredir sosyal medya hesaplarını kapalı tutan güzel oyuncu, muhabirlerin, "Neden sosyal medyayı kullanmıyorsunuz?" sorusuna "Şu an sosyal medya hesabı kullanmayı gerekli görmüyorum.. Belli bir sebebi yok…" diye cevap verdi.

HAKARETLERE MARUZ KALMAMAK İÇİN KAPATTIĞI KONUŞULUYOR

Bergüzer Korel'in sosyal medya ortamını sağlıklı bulmadığı, takipçilerin küfür, hakaret ve kişilikleri hedef alan eleştirilerine maruz kalmamak için kapattığı konuşuluyor.