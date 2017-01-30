Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Anayasa Referandumu için başlattığı kampanyaya ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan destek geldi. Yıldızhan, "Tabii ki de herkes gibi benimde bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için 'Evet' olacak" dedi.

BAŞINDAN AŞAĞI PARA SAÇILDI

Yakın dostu olan iş adamı İsmail Kaya'nın oğlu Gökhan Kaya'nın Yeşim Demir'le nişan töreninde sahneye çıkan İzzet Yıldızhan'ın başından aşağı atılan paralar bir an olsun eksik olmadı. Söylediği türkülerle sevenlerini coşturan ünlü türkücü, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN OYUM 'EVET' OLACAK"

Yıldızhan, şöyle konuştu: "Tabii ki de herkes gibi benimde bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için 'evet' olacak. Yalnız iki gündür bakıyorum da Arda Turan ve Burak Yılmaz'a hakaret dolu eleştiriler yapılıyor. Ben nasıl 'Hayır' oyu kullanacaklara saygı duyuyorsam, aynı saygıyı da onlardan beklerim. Yapılan haksız eleştirileri çok yanlış buluyorum"

YÜZÜKLERİ BİRLİKTE TAKTILAR

Ünlü türkücü nişan töreninde, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile damat ve gelinin yüzüklerini birlikte taktılar.