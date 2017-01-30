Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor ünlüler takımı renkli isimlerinden yer alan DJ Berna Öztürk farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmalarda çok etkin olamayan Berna Öztürk geçtiğimiz hafta ekrana gelen Survivor'da Seda Demir ile yaşadığı ufak çaplı tartışma ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok spor dalının yanı sıra Dj'likte yapan güzel yarışmacı DJ Berna Öztürk hakkında merak edilenleri sizin için derledik.



Survivor'da Seda Demir ile tartışması dikkatleri üzerine çekti



Dj Berna Öztürk Survivor ünlüler takımında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Survivor'da Seda ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Berna Öztürk birçok spor dalının yanı sıra dj'lik ile de yakından ilgileniyor. Peki DJ Berna Öztürk kimdir? Survivor ünlüler takımının renkli isimlerinden yer alan DJ Berna Öztürk farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmalarda çok etkin olamayan Berna Öztürk geçtiğimiz hafta ekrana gelen Survivor'da Seda Demir ile yaşadığı ufak çaplı tartışma ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok spor dalının yanı sıra Dj'likte yapan güzel yarışmacı DJ Berna Öztürk hakkında merak edilenleri sizin için derledik.





BERNA ÖZTÜRK KİMDİR?

Berna Öztürk, 28 Nisan 1983'de doğdu. Çılgın karakteriyle ünlü olan Berna Öztürk, DJ'lik yapmaktadır.

Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk 28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğdu. F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamlayan Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen - Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen - Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing - Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır.

Berna Öztürk'ün katkıda bulunduğu sevilen şarkılar:

-Son Verdim

-Yolcu

-Hande Yener / Ya ya ya ya

-Berksan / Oh oh

-Hande Yener & Volga Tamöz / Biri Var

-Hande Yener / Deli bile

Müzik alanındaki başarısının yanında oyunculuk alanında da yeteneğini gösteren Berna Öztürk, birçok projede rol aldı.

Diziler:

Saç saça baş başa, Görünmez Adam, Korkusuzlar, Kuzenlerim, Avrupa Yakası.

Sinema:

Balans ve Manevra

Kısa Film:

Kısmet/Kismet

Klip:

Barış / Yine de dönmem sana, Tarkan / Start the fire

Birçok tiyatro oyununda da oynayan Berna Öztürk, Çarkıfelek, Armağan Çağlayan'la Bu hafta ve İşte Benim Stilim'de de yer aldı.