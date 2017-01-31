Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız yılın son aylarında evliliklerini bitirecekleri iddiasıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak bu iddiaları yalanlamıştı.

AVUKATLARINA VEKALET VERDİLER

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 5.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin bu kararı avukatlarına vekalet vermeleriyle ortaya çıktı. Çift hakkında geride bıraktığımız yılın son aylarında bu iddialar gündeme gelmiş, ancak çift birbirinin sosyal medya hesabını takibe alarak bu iddiaları yalanlamıştı.

PARİS'TE EVLENMİŞLERDİ

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın 2011 yılında Paris'te başlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adında 5 yaşında ikiz kızları bulunan oyuncu çift, yollarını ayırmaya karar verdi. İkili, "Asi" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına oturmuştu.