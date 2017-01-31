Survivor'da ödül oyunu öncesi oyun alanına gitmeye hazırlanan Ünlüler takımında İlhan Mansız kalbi sıkıştı. Göğsüne ağrı saplandı. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyunda yer alamayan İlhan Mansız, doktor gözetimine alındı.
Survivor'da İlhan Mansız'ın kalbi sıkıştı
31.01.2017 - 09:01 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor'da Ünlüler takımında yarışan İlhan Mansız'ın aniden kalbi sıkıştı. Mansız doktor gözetimine alıdnı.
Etiketler : İlhan Mansız,survivor,
442836 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/442836.aspx
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