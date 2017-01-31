Survivor'da ödül oyunu öncesi oyun alanına gitmeye hazırlanan Ünlüler takımında İlhan Mansız kalbi sıkıştı. Göğsüne ağrı saplandı. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyunda yer alamayan İlhan Mansız, doktor gözetimine alındı.