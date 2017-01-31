Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Adaya Kim Veda Edecek? Survivor'da Kim Elenecek? TV 8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Survivor'da yine heyecan doruktaydı. Survivor'da gönüllüler takımından Denisa ve Sadin ile ünlüler takımından Seda ve Sabriye'nin veda konseyine kaldı. Survivor'da bugün oynanacak ödül oyunlarından sonda veda konseyi yaşanacak. Denisa, Sadin, Seda ve Sabriye'den en az SMS oyunu alanın adaya veda edecek. Survivor'da Fulya'nın ardından elenecek isim belli oluyor. Survivor 2017'de elenen isim bu akşam yapılacak olan konseyde SMS oylamasının sonuçlarına göre belli olacak.

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SURVİVOR KİM ELENECEK? İŞTE SURVİVOR'DE ELEMEYE KALAN İSİMLER

Ünlüler ve gönüllüler takımı halter yarışmasında dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Bu hafta ikinci kez oynanan ve nefes kesen dokunulmazlık oyununu ilk defa gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise İlhan Mansız kazandı. Böylece eleme konseyine kalacak iki ismin ünlüler takımından olacağı kesinleşti. Konseyde ünlüler takımının en çok ismini yazdığı Seda, Denisa ve Sadin'in ardından 3. eleme adayı oldu. Survivor 2017 kadrosu Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan İlhan Mansız'ın adını verdiği Sabriye ise elemeye kalan son aday oldu. Peki eleme konseyine kalan Denisa, Sadin, Seda ve Sabriye neler söyledi. İşte kendilerine haksızlık yapıldığı konusunda birleşen 4 eleme adayının sözleri....



DENİSA NELER DEDİ?

Gönüllüler takımının konseyde ismi en çok yazılan yarışmacısı Denisa, kendisinin suçlu ilan edildiğini söyledi. Denisa ikinci konsey gecesi ise duygularını şöyle ifade etti: Tabii ki kutudan 7 tane Denisa ismi çıktığı için çok üzgünüm, ama diğer iki adayın bizim takımdan olmaması beni çok mutlu etti. Hayırlısı neyse o olsun. Tabii ki ben de sevenlerime güveniyorum ve burada kalmak istiyorum. Kaldığım sürece de elimden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğim.

SADİN NELER DEDİ?

İkinci haftanın ilk dokunulmaz oyununu kaybeden gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Ogeday'ın "Performansının yeterli olmadığını düşünüyorum" diyerek adını verdiği Sadin, konseyde duygularını şu sözlerle dile getirdi: Geçen hafta konseyde SMS ile gönüllüler adasını kendi isteğimle tecih ettim. Ancak ikinci günden benim ismim söylendi. Neden söylendi onu da anlamadım. Performans bahanesi edildi. Halbuki bugün ben çıktığım oyunlarda performansımı da sergiledim. Herkes benim nasıl nerede performans sergileyeceğimi de çok iyi biliyor. Adadaki bana karşı yakınlaşmaların olmadığını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar biraz samimi geldi bazıları ise baya uzak kaldılar bana. Ben, Erdi ve Berna arkadaştan biraz daha samimiyet gördüm. Onların yanına yaklaştım. Benim bu yaklaşımım karşısında benim ismimin söylediğini düşünüyorum. Eğer halkım beni SMS ile buraya getirdiyse eğer gönüllür adasında istemediğimi düşünüyorsa bu arkadaşlar, istenmediğim yerde kalmam evime dörenim.

Ünlüler konseyinde adı en çok yazılan Seda şunları söyledi:

İlk heyecanla 'Kırgın değilim' dedim ama kırgınım. Hatta kimlerin ismimi yazdığını hafif hafif düşünmeye başladıkça daha çok kırıldım. Ben tartışmaların resmen bir kurgu gibi içine çekildim. Daha sonra hallettik, halletmemize rağmen ismim yazıldı. Bu takımda beden olarak parkura benden daha az uygun olan, takım için daha az yararlı olan insanlar var. Takım ruhu olsaydı benim ismim çıkmazdı. Demek ki başka şeyler geçerliymiş. Gruplaşma olduğunu söylüyordum. İsmimin yazılmasıyla bunun kanıtlanmış olduğunu düşünüyorum. Yine de teşekkür ediyorum. Demek ki onlardan biri olmadığım için yazılmışım. Bu da benim için bir avantaj. Farklı olmak iyidir.



SABRİYE ŞENGÜL ŞUNLARI SÖYLEDİ:

İlhan Mansız'ın ismini vermesiyle veda konseyine eleme adayı olarak kalan Sabriye: Çok üzgünüm. Sevdiğim insandan, İlhan ağabeyi çok seviyordum. Yüzüme ayrı konuştu kalktı burada başka bir şey söylüyor. Gerçektan çok kırıldım.



İLK ELENEN FULYA OLDU

Survivor, survivor 2017, survivor son bölüm, survivor da kim elendi, survivor da kim elenecek, survivor 2017 kadrosu Survivor'da geçen hafta Erdi, Fulya, Berna ve Eser veda konseyine kalmıştı. En az SMS oyu alan Fulya adaya veda etmişti.



SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.



SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.