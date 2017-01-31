Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Sabriye kimdir? Sabriye Şengül kimdir? Survivor'da ağlaması ve kendine has tarzıyla bilinen Sabriye Şengül boksör. Yarışmacı Survivor'ın ikinci haftasında eleme potasına giren isimler arasında. Survivor Şengül elendi mi? Bu sene ünlüler takımında sporcu yarışmacılar ağırlıkta. Sabriye de bunlardan bir tanesi. Eski futbolcu İlhan Mansız'ın Sabriye'yi yazarak yarışmacıyı eleme potasına soktu. Sabriye'nin yanında Seda, Sadin ve Denisa'da eleme potasında. Peki eleme adayı olan Sabriye kaç yaşında. Survivor Sabriye yaşı kaç? Survivor Sabriye evli mi? Survivor Sabriye nereli. Survivor Sabriye biyografi. İşte Survivor Sabriye'ye dair tüm merak edilenler...



SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”