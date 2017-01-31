Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Seda kimdir? Seda Demir kimdir? Bu sezonda ünlüler takımında çoğunluk sporculardan oluşmakta. Ancak ekranlardan tanıdığımız isimler de var. Bunlardan bir tanesi de Seda Demir. İlk olarak Yaprak Dökümü ile karşımıza çıkan Seda Demir hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Adada performansı ile dikkat çeken Seda Demir bu hafta eleme potasına girdi. Survivor 2017 Ünlüler Takımında final için yarışan Seda Demir nereli, Seda Demir kaç yaşında? sorularının cevabı burada. Seda Demir elendi mi?

SEDA DEMİR KİMDİR?



Survivor 2017 yarışmacısı Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.



Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetse de sonrasında çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı.

Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi. 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı. Ayrıca Azerbaycan’da çekilen Karanlıklar Çiçeği dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.



Uzun yıllardır spor yapan Seda Demir, küçük yaşlardan itibaren voleybol, yüzme ve koşuyla ilgilendi. Seda Demir, asıl branşı olan koşuya haftanın 4 gününü ayırıyor.



SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

