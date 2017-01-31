Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Eser kimdir? Eser West kimdir? Eser West hayatı ve kariyerine dair tüm bilinmeyenler haberimizde. Hayatımıza Kısmetse Olur programı ile giren ve Cansel ile yaşadığı birliktelikle hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan Eser West, Survivor ile yeniden karşımızda. Gönüllüler takımında yer alan Survivor Eser performansı ile dikkat çekiyor. Çıktığı her oyunu neredeyse kazanan Eser West adada uyum içinde geçinebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklık, yorgunluk ve soğuktan dolayı sinir krizi geçiren Survivor Eser arkadaşlarının yardımı ile sakinleştirildi. Peki Survivor Eser kimdir, Survivor Eser kaç yaşında, Survivor Eser sevgilisi kim, Survivor eser biyografi. İşte Eser West merak edilenleri...

ESER WEST KİMDİR?

Survivor’ın tanıtım fragmanında ‘Herkes çok iddialı ama ben konuşmayı sevmiyorum.” Sözleriyle kendisi için eylemlerin önemli olduğunu vurgulayan Eser West, 1990 yılında New York’ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim hayatını tamamladı. Survivor 2017 yarışmacısı Eser, 1.75 boyunda ve 80 kilo ağırlığında.

ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katıldı. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer aldı. 1.75 boyunda olan Survivor Gönüllüler yarışmacısı, Cansel Çördük ile aşk yaşadı, ancak çift, halk oyuyla birinci olmalarına rağmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diğer yarışmacılara devretti.