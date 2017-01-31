Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniakit'in haberine göre; Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde oynadığı 'Vezir Parmağı' filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Emekli Yüzbaşı olan Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından 'Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin 'Vezir Parmağı' filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez. Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir' yazılı bir paylaşımda bulundu.

İLÇEDEKİ TEK SİNEMA

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Belediye Sinema Salonu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Türe şöyle dedi:

"PKK'YA SEMPATİ İLE BAKAN.."

"PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu'nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil. Amacımız bir mesaj vermek. Amacımız birileri bir tavır sergiliyorsa, bir saf tutuyorsa, bizim safımız da Türkiye Devletidir, Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milletidir.

Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmi, Anamur Belediye sinemalarında asla oynatılmayacaktır. Sadece o değil, bunun gibi sanatçılara ve filmlere asla yer vermeyeceğiz."

"SENARYO SIKINTISI VARSA BEN YAZAYIM"

Mahsun Kırmızıgül'e terörle mücadele eden askerler ile polislerin filmini çekmesini de öneren Türe şöyle konuştu:

"Eğer bir film yapacaksa PKK terör örgütü ile mücadele eden asker ve polisin oynayacağı, senaryosunun buna göre ayarlanacağı bir film yapsın. Biz de destekleyelim. Eğer senaryoda bir sıkıntı çekiyorsa, onun senaryosunu da ben yazarım. Çünkü biz eski bir askeriz. Bu konuda bol miktarda mücadelemiz var. Tavrımız var, kahramanlarımız var.

"KIRMIZIGÜL GİBİ SANATÇILARIN ANAMUR SINIRLARI İÇİNDE HALKLA BULUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların, PKK terör örgütüne sempati duyan sanatçıların Anamur sınırları içerisinde yer bulması, halkla buluşması mümkün değil.

Amacımız siyasi şov yapmak değil. Vatanımızın ve milletimizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde safımı Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk Milletinden yana belli etmek istiyorum."