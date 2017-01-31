Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz’da ünlü bir restoranda dün yaşanan silahlı saldırıya tanık olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yaşanan dehşet anlarını anlattı. Number1 FM isimli bir radyo kanalında programa katılan Demet Akalın, program öncesinde şarkıcı arkadaşı Ziynet Sali’yle telefonda konuştu. Sali’ye yaşadığı dehşet anlarını anlatan Akalın, “Seninle telefona konuştuktan sonra telefonu kapattım. Makarnam geldi. Çat çat çat nasıl biliyor musun? İnanamazsın. Camlar kırılıyor. Film gibi on metre ötemde oluyor. Herkes çoluk çocuk, çığlık, kıymet ya her şeyi bıraktım. Allah’tan benim korumamda yanımdaydı. Benim korumamda silahı çıkarttı. Ben buna diyorum ki ’sık’. Reina’daki gibi birisi bizi tarıyor zannettim. O kadar kötüydü ki herkesin camlar suratına geliyor. Kaçtık zaten ama adamı öldürdü herif. Şaka gibi korkunçtu" dedi.