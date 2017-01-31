Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nagihan Karadere, son zamanların en çok konuşulan milli sporcularından biri oldu. Survivor'da kendinden emin ve sert tavırlarıyla dikkat çeken atlet Nagihan Karadere, yarışma sonrası değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

SURVİVOR BİTTİ, BAŞKA BİRİ OLDU

Yarışmanın en hırslı yarışmacılarından biri olan ve ada yaşantısı bittikten sonra da gündeme gelen Nagihan Karadere, zorlu ada şartlarını atlattıktan sonra bakıma girerek saçlarını uzattı ve sarı olan saçlarının rengini daha da açtırdı.

EŞİ TARAFINDAN ALDATILDI

Eşi Uğur Gökçe'nin çıplak fotoğraflarının internete düşmesi ile aldatıldığı ortaya çıkan ve boşanacağı konuşulan Nagihan'ın bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu...