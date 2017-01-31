Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı, Mustafa Ceceli, Avrasya Tüneli'nden geçti ve hemen fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına, tünelin 7/24 hizmete geçtiğini duyurarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Şarkıcı Mustafa Ceceli dün gece yakın dostalarıyla Avrasya Tüneli'nden geçti. Daha sonra tünelin başında fotoğraf çektiriğ Instagram hesabından paylaştı. Ceceli, tünelde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"BOĞAZ'IN 106 METRE ALTINDA ÇEKİM YAPMAK MUHTEŞEM"

Ceceli, Avrasya Tünelinden geçmesinin ardından paylaştığı fotoğrafta "boğazın 106 metre altından geçmek muhteşem. 7/2 hizmet bu sabah başlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." notunu paylaştı.