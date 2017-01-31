Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en eski alışveriş merkezi olan tarihi Kapalıçarşı, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un talebi üzerine önceki gece yarısı kapılarını açtı.

UZUN SÜRE İNCELEDİ

Çarşı'nın açık olduğu saatlerde kalabalık nedeniyle rahat alışveriş yapamayacağını düşünen ve yetkililerden özel izin talep eden Ersoy, VIP aracıyla girdiği Kapalıçarşı'da uzun süre incelediği ipek halılardan iki adet satın aldı.



POLİSLE HATIRA FOTOĞRAFI

Polis memurlarının da eşlik ettiği sanatçı, işini hallettikten sonra polislerle hatıra fotoğrafı çektirip evinin yolunu tuttu.