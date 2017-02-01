Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017'nin pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde İlhan Mansız'ın kalbinde problem yaşamasından korkan takım arkadaşları adaya doktor istemiş, gelen doktor da yaptığı muayene sonrası ünlü ismin adada götürülmesini istemişti.

TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK KORKTU

İlhan Mansız'ın rahatsızlığı sırasında adadaki takım arkadaşları büyük endişe yaşadı. Furkan Kızılay İlhan Mansız'ın başında beklerken hayli korkmuş görünüyordu.



ACUN ILICALI BİLGİ VERDİ

Adada rahatsızlanan İlhan Mansız hakkında dün akşamki konseyde bilgi veren Acun Ilıcalı, "İlhan Mansız, kontrol altında olacak yarın sabah itibariyle doktorlar değerlendirme yapacak, bu akşam da adada olmayacak" dedi.