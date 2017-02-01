Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rumelikavağı'nda bir balıkçıda görülen Sinem Kobal ve eşi Kenan imirzalıoğlu'nun yanında İmirzalıoğlu'nun anne ve babası da vardı. Bütün aile balık sofrasında buluştu.

KEYFİ YERİNDEYDİ

Kenan İmirzalıoğlu anne-babasını VİP minibüsüyle önden gönderdi. Eşi Sinem Kobal ile cipine binen Kenan İmirzalıoğlu "Özel hayat sorusu soramadık!" diyen bir muhabirin üzerine doğru direksiyonu çevirip "Ezerim he" diye şakalaştı.

HAYRANLARI MEST OLDU

Son dönemlerde yaptığı hayır işleriyle gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun bu hareketi de hayranları tarafından takdirle karşılanırken "ünlü olunca ann-babalarını bakım evlerine gönderenlere ders olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mustafa İmirzalıoğu ve eşi;