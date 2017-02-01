Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2011 yılında Paris'te sade bir törenle dünya evine giren Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, evliliklerinde üç aydır süren krizi aşamadı.

MALLARIN PAYLAŞIMI KONUSUNDA ANLAŞTILAR

İkiz çocukları Maya ve Toprak'ın velayetinin baba Saylak'ın istediği zaman görmesi şartıyla anne Büyüküstün'de kalması konusunda anlaşan ikili, malların paylaşımı konusunda da uzlaştı.

Mal paylaşımı şu şekilde oldu:

- Çiftehavuzlar'da 5 yıldır oturdukları 2 milyon dolarlık daireyi, Mercedes otomobili Tuba aldı.

- Onur Saylak ise Acıbadem'deki 1 milyon dolarlık daireyi alacak.