Arda Turan geçen hafta İstanbul'daydı. Posta'da yer alan habere göre; Emirgan'da eğlenirken mekana Burcu Esmersoy da geldi. Burcu Esmersoy, ünlü futbolcuyu görünce kulüpten apar topar ayrıldı. Arda Turan bu duruma gülüp geçti. Gece yarısı ayrılırken de valelere 300 euro yani yaklaşık 1300 TL bahşiş verdi.
Burcu Esmersoy Arda Turan'la karşılaşınca...
01.02.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burcu Esmersoy, gittiği kulüpte Arda Turan'ı görünce mekanı terk etti. İddialara gülüp geçen Turan, gecenin sonunda valeleri sevindirdi.
Etiketler : arda turan,
443166 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/443166.aspx
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