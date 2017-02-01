Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan geçen hafta İstanbul'daydı. Posta'da yer alan habere göre; Emirgan'da eğlenirken mekana Burcu Esmersoy da geldi. Burcu Esmersoy, ünlü futbolcuyu görünce kulüpten apar topar ayrıldı. Arda Turan bu duruma gülüp geçti. Gece yarısı ayrılırken de valelere 300 euro yani yaklaşık 1300 TL bahşiş verdi.