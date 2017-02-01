Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Milli Boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'nda doping yaptığını açıkladı. Londro'da 5. olan Kılıççı'nın doping yapması kesinleştiğinden derecesi geri alındı.

KANINDA TURINABOL İSİMLİ YASAKLI MADDEYE RASTLANDI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkentindeki organizasyonda 69-75 kiloda mücadeleden eden Milli Boksör Adem Kılıççı'nın dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi.

DİSKALİFİYE EDİLECEK

Kılıççı'nın doping kurallarını ihlal ettiğine, bu yüzden söz konusu organizasyondan diskalifiye edildiği açıklandı. 31 yaşındaki boksör, aynı zamanda Fenerbahçe Boks Şubesi için mücadele ediyor. Adem Kılıççı, şu aralar Survivor'da yarışıyor.