Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil iletişimin kendi hayatında da önemli bir yeri olduğunu belirten Ezgi Mola, “Bugüne kadar birçok dizi ve filmde farklı kadın rolleri üstlendim. Hayatın içinde kadın olarak aynı anda birden fazla rol üstleniyoruz anne, eş, gelin, evlat… Kadın olarak hayattaki rolümüz her ne olursa olsun iletişim teknolojileri ve internet hayatımıza yepyeni bakış açıları getiriyor. Özellikle vaktinin çoğunu evde geçiren kadınların kendilerine ayırdıkları kısa vakitlerde internetin tüm nimetlerinden yararlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Örneğin; kendi hünerlerini internet üzerinden ev ekonomisine katkı sağlayacak şekilde milyonlara duyuran birçok kadın bize ilham veriyor. Vodafone Türkiye kadınlara özel geliştirdiği programlarla bu konuya öncülük ediyor” diye konuştu.