Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Ersoy 2 gece önce Kapalıçarşı'yı polisler eşliğinde açtırmış ve alışveriş yapmıştı.

"EKONOMİYE TAM DESTEK"

Bir mağazadan 2 ipek halı ve Rumeli Orhan Kemal Kuyumcusu'ndan mücevher alan Bülent Ersoy'un toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk müziğinin divası, "Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek" dedi.

ÖZEL İZİN ALINMIŞTI

Bülent Ersoy, evi için turkuvaz renkte ipek halı almak istiyor, ancak çarşının kalabalığına girmek istemiyordu. Ünlü sanatçının görüştüğü halı mağazası soruna çözüm bulmuş ve

Kapalıçarşı'nın kapıları yönetimden alınan özel izinle akşam saatlerinde açtırmıştı. Ersoy, VİP aracı ile Kapalıçarşı'ya gelmişti.