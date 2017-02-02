Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü manken, sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu’nun kullandığı araç geçen yıl Arnavutköy’de trafik polisleri tarafından durduruldu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Başoğlu, Arnavutköy polis karakoluna götürüldü. Burada 1.93 promil alkollü çıkan Başoğlu, savunmasında “Alkol değil, puro içtim. Bu yüzden alkollü çıktım” dedi. Ehliyetine el konulan Başoğlu hakkında “alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Murat Başoğlu avukatı ile birlikte katıldı. Savunmasında alkol aldığını kabul ederek, “Alkol aldım evet. Ancak oranı düşüktü. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım” diye konuştu. Başoğlu’nu 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (ELİF ALTIN / VATAN)