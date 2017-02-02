Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Nazlı Çelik, anne ve babasıyla çektirdiği fotoğrafı duygusal bir notla Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta Çelik'in babasının boğazındaki aparat dikkat çekti.

İşte Çelik'in duygulandıran paylaşımı:

İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır.. Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım.. 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun.. İyi ki ama iyi ki varlar...