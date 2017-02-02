Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Tilki'ye ilk çıktığı dönemler destek olan Demet Akalın, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Demet Akalın, "Aleyna 'Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında küçük bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık Aleyna'yı dinlemiyorum." demişti.

DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI

Bu sözlerin hemen ardından Alyena Tilki Instagram hesabında yaptığı paylaşımla adeta Akalın'a gönderme yaptı. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Aleyna, paylaşımına, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu ekledi.