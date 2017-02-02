Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Deniz Çakır, dün genç erkek arkadaşıyla yakalanıp gazetecilere "ne yaptığınızı sanıyorsunuz" diye tepki gösterdi haberlerini yalanladı.Instagram hesabından haberin fotoğrafını paylaşarak altına yorum yapan Çakır, "kardeşim yaşındaki çocuğa sevgilisi yazmışsınız" diye tepki gösterdi.

"KARDEŞİM YAŞINDA ÇOCUK"

Deniz Çakır, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: Yahu bir yemek çıkısı kameralarınıza elimi kaldırıp iyi akşamlar dedim."ne yaptığınızı sanıyorsunuz" dedi yazmışsınız. Arabayı getiren ve aracı kullanan kardeşim yaşındaki çocuğa sevgilisi olabilir mi yazmışsınız. Niye? Normal bi akşam yemek yedik araç önden geldi bize arabayı hazırladı, biz de çıktık siz hiç bi soru sormadınız kamera ışıklarını yakıp çektiniz ben de size "iyi akşamlar" deyip araca bindim. (Kameralarınızda hepsi var.) Ne yapmalıydım da yapmadım. Soruları cevapsız bıraktı deseniz, hayır, kimse biR soru sormadı. Ben size iyi akşamlar dedim ve gittim. bu da mı yanlış. Valla bu kadar üzücü haber varken üzülemeyeceğim sizin yalan haberlerinize. Güleceğim, güldüm gitti.