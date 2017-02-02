Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında uzun süredir koca arayan Hanife, yine amacına ulaşamadı.

YENİDEN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Bir küsüp, bir barışan Hanife ve Serkan çifti, şok ayrılık kararı ile herkesi şaşırttı. Serkan, sebepsiz çekip gitmesinin ardından geri dönen Hanife'ye ikinci bir şans vermiş, ikili yeniden bir araya gelmişlerdi.

AYRILIK RÜZGARLARI ESTİ

Bir süredir birlikte olan çiftin günlerdir aralarında esen soğuk rüzgarlar bugün ayrılık kararı ile noktalandı. Serkan, Hanife'yi yeniden sevmek için çaba gösterdiğini; ama başaramadığını söylereyken, Hanife'nin üzgün olduğu gözlendi.

NELER YAŞANACAĞI MERAK KONUSU

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Hanife ve Serkan çifti yollarını ayırırken, ilerleyen günlerde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.