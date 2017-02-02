Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından ev halini paylaştı. Bülent Şakrak ile birlikte maç izleyen Kaya'nın makyajsız hali şaşırrtı.
Hazal Kaya'nın makyajsız hali şoke etti
02.02.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve bakımsız hali hayranlarını şaşırttı.
Etiketler : hazal kaya,
443521 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/443521.aspx
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