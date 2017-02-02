Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu sıralar 'Survivor 2017'de yarışan boksör Adem Kılıççı'nın, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu durumun kesinleşmesinin ardından ünlüler takımında yer alan yarışmacının, 'Survivor’ adasına veda edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Gecce.com'un edindiği bilgiye göre; adada ilk 10 gün sergilediği performansla favoriler arasında gösterilen Adem Kılıççı, 'Survivor’da yarışmaya devam edecek.Göğüs ağrısı nedeniyle aldığı ilaçtan dolayı dopingli çıkan ünlü boksörün, 2012 yılında yaşanan olayın ardından 2015'te Dünya Şampiyonu olmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.