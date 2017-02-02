Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül, gösterime giren Vezir Parmağı'nın birkaç ilde yasaklanmasından sonra açıklama yapmak zorunda kaldı. Osmanlı'yı rencide eden hiçbir projede imzası olmadığını, bundan sonra da olmayacağını söyleyen Kırmızıgül, kendisine vatan haini diyenlerin birer alçak olduğunu sözlerine ekledi.

AHLAKSIZLARA, NAMUSSUZLARA, ŞEREFSİZLERE İNAT

Üzüntülü bir yüz ifadesiyle konuşan Mahsun Kırmızıgül, şunları söyledi; "Şimdi diyecekler ki filmi izlensin diye açıklama yapıyor. Bu açıklamayı niye yapıyorum biliyor musunuz? Hak etmediği halde filmimize +15 yaş sınırı koyuldu. Filmimizin reklamı için asılan afişlerimiz yasaklanıp kaldırıldı ve bazı belediyeler tarafından maalesef çağ dışı olan sansür ve gösterim yasağı getirildi. Ve her türlü iftira ve karalama kampanyaları yapıldı. Ve bana 'vatan haini' denildi. Bana bunu diyenler alçaktır. Bana bu iftiraları atan ahlaksızlara, namussuzlara ve şerefsizlere inat bundan sonrada yapacağım filmlerle, projelerle bu ülkeye katkı sunmaya devam edeceğim."

DEVLETİ SUÇLAMIŞTI

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları düzenlendiği dönemde bir açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, devletin katliam yaptığını iddia etmişti.