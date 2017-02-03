Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump, kızı Arabella'nın videosunu paylaştı. Arebella, videoda öğrendiği Çince şarkıyı seslendirdi. İvanka Trump da videonun altına, "Arabella "Çin'in Yeni Yılı" için öğrendiği Çince şarkıyı seslendirdi. Kutlamanın bugününde herkesin muhteşem bir yıl geçirmesini dilerim" notunu paylaştı.

BU VİDEODAN SONRA ÇİN İLE ABD'NIN ARASI DÜZELECEK Mİ?

ABD Başkanı'nın kızının Instagram hesabından paylaştığı videoda geleneksel hale gelen, Çin'in Yeni Yıl Festivalini kutlaması, akıllara "ABD ile Çin'in arasındaki buzlar eriyecek mi?" sorusunu getirdi.