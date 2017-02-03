Avşar, Star TV’de “Bir Hülya Avşar Sohbeti” isimli programla seyirci karşısına geçecek. Avşar Kızı’nın ilk konuğu Acun Ilıcalı olacak. Programın çekimleri yapıldı. Avşar, TV8’i satın alarak medya patronu olan Ilıcalı hakkında “Sen benim patronum olduğun zaman sana gıcık oldum” itirafında bulundu.  