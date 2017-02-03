Avşar, Star TV’de “Bir Hülya Avşar Sohbeti” isimli programla seyirci karşısına geçecek. Avşar Kızı’nın ilk konuğu Acun Ilıcalı olacak. Programın çekimleri yapıldı. Avşar, TV8’i satın alarak medya patronu olan Ilıcalı hakkında “Sen benim patronum olduğun zaman sana gıcık oldum” itirafında bulundu.
Hülya Avşar, ekranlara geri dönüyor
03.02.2017 - 06:57 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hülya Avşar, ekranlara geri dönüyor.
Etiketler : Hülya Avşar,
443693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/443693.aspx
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