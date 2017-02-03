Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Şeyh El Maktum'un davetlisi olarak Dubai'ye gitti. Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Özçivit, onbinlerce kişi tarafından heyecanla karşıladı. City Walk'ta düzenlenen bir organizasyona katılan ünlü oyuncuyu görmek isteyenler izdiham oluşturdu. Etkinlik alanına 10 bin kişi girebilirken, binlerce kişi dışarıda kaldı. Hayranlarıyla beş farklı etkinlikte bir araya gelen Özçivit, hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklif eden ünlü oyuncuya, düğünlerini Dubai'de yapmaları için teklif geldi. Özçivit de, "Bir düğün de Dubai'de yapmamız gerekiyor" dedi.

'ÇOK AŞIĞIM SANA!'

ATV dizisi 'Ölene Kadar'ın yıldızı Fahriye Evcen'e sevgilisi Burak Özçivit'ten kırmızı gül sürprizi! Evcen, önceki gün Özçivit'in kendisine gönderdiği gül buketiyle büyük sevinç yaşadı. Mutluluğunu Instagram'da takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, sevgilisine romantik bir notla teşekkür etti: "Yüzümdeki şu ifadenin sebebi olduğun için sana çok teşekkür ederim sevgilim. Her şeyim, kalbimin en derini, hayatım, en değerlim... Her geçen gün sevgim büyüyor. Burak Özçivit, çok aşığım sanaaa!"

Sabah