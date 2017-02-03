Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet'in cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesi, izdivaçla ünlenen Esra Erol'u sevindirdi. 'Yoruldum' diyen Esra Erol düşüncelerini Twitter sayfasında dile getirdi.

"ÇIĞLIĞIMIN FARKINA VARILDI"

Diyanet İşleri Başkanlığı bugünkü cuma hutbesinde skandalları ile gündemden düşmeyen evlilik programlarına yer verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "2 yıllık çığlığımın farkına varıldı" diyen Esra Erol, "Evliliklerin olmadığı evlilik programları" ifadesine yer vererek rakiplerine de göndermede bulundu.

İşte Esra Erol'un o açıklaması;

"Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek... Artık pes etmiştim. bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor! 2007 yılından beri yaptığım yayının geldiği nokta. Yoruldum ve bıktım! Evliliklerin olmadığı evlilik programları..."