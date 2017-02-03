Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

76. bölümde Ural ve Çolpan'ın hainliği mahkeme kararı ile kesinleşti. Mahkemede Ural'ın ölüm fermanının verilmesinin ardından dizi sona erdi.

URAL ÖLECEK Mİ?

76. bölüm fragmanında yaşanan sahneler ise büyük heyecan oluşturdu. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Ural ölecek mi?

VASİLYUS, HELENA'YI KANDIRDI

Ural layık olduğu şekilde kafesli çadırda zincirle bağlanmış idamını beklemektedir. Vasilyus, Helena'yı kandırmıştır ve babasından kalan gücü artık kendi üzerine toplamıştır.

İKİ OBA SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİ

Geçtiğimiz bölümünde fenalaşan Candar Bey idamı durdurmak için aceleyle meydana koşar. Ertuğrul bey Ural'ı idam etmek için bıçağını bilemeye başlamıştır. Candar bey oğlunun idam edilme kararı için Aliyar'ı suçlar ve tokat atar. İki oba arasında savaş artık çıkmak üzeredir.

ERTUĞRUL İDAMI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Sadettin Köpek yine her zaman olduğu gibi Ertuğrul beyi durdurmak için planlar yapar. Ural artık idam olmak üzere, ne kadar engellenmeye çalışılsa da Ertuğrul idamı gerçekleştirecek.

Öte yandan Aliyar Bey, tabutun başında ölen isim için gözyaşı döker. Ancak bu isim Ural değil. Ölen ismin Kutluca olduğu sosyal medyada konuşulanlar arasında.