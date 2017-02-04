Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017 gönüller takımında yarışan Erdi, kendisiyle arasında benzerlik kurulan Survivor'ın efsane ismi Semih'i taklit etmek isterken rezil oldu.

7 KELİMEYLE 7 ARKADAŞINI TANIMLADI

Hatırlanacağı gibi geçen yıl Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi 7 kelimeyle tanımlamıştı.

3'ÜNCÜ İSİMDE TAKILDI

Erdi'de Semih'i taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi. Erdi; "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir..." dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı. Semih'i taklit etmek isterken amiyane tabirle rezil oldu.