Tarkan'ın 2-3 Mart tarihlerinde New York'ta bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta şehrin merkezinde yer alan The Novo'da gerçekleşecek konserleri için hazırlıklar başladı. New York konserleri için şehrin her yanında dolaşan taksiler Tarkan görseli taşıyor.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRECEK

Megastar, New York ve Los Angeles'ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.

VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tarkan New York'ta taksilerin üzerinde yer alan kendi reklamlarının görüntülerini yer verdi. Videonun arkasındaki ses de Tarkan'ın İngilizce söylediği şarkıydı. Tarkan hayranları videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Tarkan'ın dünyaya açılmasını tüm hayranları Instagram üzerinden kutladı.

HEM YERLİ HEM YABANCI HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Tarkan'ın Instagram'dan paylaştığı videonun ardından hem yerli hayranlarından hem de yabancı hayranlarından yorum yağdı. İngiltere'den hayranları "lütfen bir daha Londra'ya gel" dedi. Türk hayranları ise," taksi üzerine reklamlar harika fikir, dünyaya açıldın" şeklinde yorumlar yaptı.