Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzelliğiyle dillere destan İranlı model Mahlagha Jaberi'nin, oyuncu Burak Özçivit'in fotoğraf ve videolarına yorumlar yapması dikkatleri çekti. Jaberi'nin, Özçivit'in fotoğraflarının altına Türkçe olarak 'yakışıklı', 'seni çok seviyoruz' gibi yorumlar yapması, Özçivit'in sevgilisi oyuncu Fahriye Evcen'i çok kızdıracağa benziyor.

KAİNAT GÜZELİ BURAK ÖZÇİVİT'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

"One Time" dergisinin en dikkat çekici modeli seçilen Jaberi, Burak Özçivit'in fotoğraflarına sürekli yorumlar yazıyor. Yorumlarında Özçivit'e övgüler yağdırmasıyla dikkat çeken güzeller güzeli Jaberi, Fahriye Evcen'i çok kızdıracağa benziyor.

ARAPLAR BURAK ÖZÇİVİT İLE MAHLAGHA JABERİ'Yİ ÇOK YAKIŞTIRIYOR

Burak Özçivit'in fotoğraflarının altına Arap hayranları da çok fazla yorum yapıyor. Araplar Burak Özçivit ve Mahlahga Jaberi için 'Best Couple' yani 'en iyi çift' diyerek birbirlerine çok yakışıtırdı.

İşte o yakıştırmalardan kareler: