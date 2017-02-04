Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde oynayan Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Cindoruk ve Abdullah, önceki gün ilk kez görüntülendi. İkilinin mutlulukları fotoğraflara da yansıdı.

GEÇEN HAFTALARDA AŞKLARINI DUYURDULAR

'Muhteşem Yüzyıl Kösem'in 'Farya'sı Farah Zeynep Abdullah 3 yıllık sevgilisi, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'den bir süre önce ayrılmıştı. Farah Zeynep Abdullah dizide 'Silahtar Mustafa Paşa'yı canlandıran Caner Cindoruk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce fotoğraflarını Instagram'da paylaşan sevgililer ilk kez ortaya çıktı.

İKİLİ MUTLULUK POZU VERDİ

Geçen gece Yılmaz Erdoğan'ın Maslak Uniq İstanbul'daki gösterisini birlikte izlediler.

Salona kol kola gelen Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk mutluluk pozu verdi.

Gösteri sonunda da baş başa yemek yediler.

İşte ikilinin mutluluk dolu kareleri: