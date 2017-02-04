Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da Sezgin, Rıza Baba'nın kızına pusu kurup öldürüyor.

Ailesinin ölümüyle yıkılan ve bir türlü toparlanamayan Sezgin, intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Sürekli, kızının ölümünü düşünerek intikam planları yapan Sezgin, Rıza Baba'yı can evinden vurmaya karar verir ve hedefindeki birey ise Rıza Baba'nın kızı olan Pınar'dır.

Pusu kurup Pınar'ı öldüren Sezgin, amacına ulaşmıştır. Rıza Baba ise evladını kaybetmenin acısıyla neye uğradığını şaşırıyor.