Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Erdi kimdir? Erdi Ünver biyografi. Survivor'da her geçen gün heyecan artıyor. Yarışmacıların açlıkları arttıkça hırsları da artıyor. Gönüllüler ve ünlüler takımında gerginlik artıyor. dün akşamki ödül oyunun gönüllüler takımında yarışan Erdi, takım arkadaşı Elif Sadoğlu ile büyük tartışma yaşadı. Bunun ardından sosyal medyada Erdi hakkında 'Semih'e benzemeye çalışıyor' iddiaları ortaya atıldı. Survivor Erdi kimdir, kaç yaşında, nereli. Survivor Erdi hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

ERDİ ÜNVER KİMDİR?

Göz6 yarışmasıyla tanınan ve yarışmanın şampiyonu olarak Survivor biletini alan Erdi Ünver, 1988 yılında doğdu. İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Erdi Ünver, Kırklareli’li olup aslen Boşnaktır. Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden Mezun olmuştur. Amatör olarak futbol oynamaktadır. Asıl hayali futbolcu menajeri olmaktır.

Erdi Ünver, psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanınmladığı Survivor’da şampiyonluk hedefliyor.



Semih'i taklit etmek isteyen Erdi rezil oldu!

Survivor 2017 gönüller takımında yarışan Erdi, kendisiyle arasında benzerlik kurulan Survivor'ın efsane ismi Semih'i taklit etmek isterken rezil oldu.

7 KELİMEYLE 7 ARKADAŞINI TANIMLADI

Hatırlanacağı gibi geçen yıl Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi 7 kelimeyle tanımlamıştı.

3'ÜNCÜ İSİMDE TAKILDI

Erdi'de Semih'i taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi. Erdi; "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir..." dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı. Semih'i taklit etmek isterken amiyane tabirle rezil oldu.