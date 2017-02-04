Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ogeday Girişken kimdir? Survivor Ogeday biyografi. Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kimseye kaptırmayan Ogeday final görecek isimler arasında. Peki bu hırslı yarışmacı Ogeday ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli. Survivor Ogeday'a dair tüm merak ettikleriniz aşağıda yer almakta. Yarışmacı tartışmalarda genellikle ara bulucu rolünü üsteleniyor. Lisanslı sporcu olan Ogeday milli formayla ülkemizi temsil ediyor. İşte Ogeday Girişken'in hayatı

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi BESYO’da tamamlamıştır. Fenerbahçe kürek takımında lisanslı sporcu olan Ogeday, ülkemizi milli formayla temsil ediyor.

Litvanya'da yapılan U-23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Milli takım adına mücadele eden kürekçi Ogeday Girişken şampiyonayı 8. sırada tamamladı.

Kürek sporu içine girince “bana en yakın sporun bu olduğunu anladım” diyen Girişken, karşılaştığı zorlulukları “Ellerimiz çok acıyordu, su topluyordu, nasır bağlıyordu. Vücudumuzda çalışmayan kaslar, bu spor ile çalışmaya başlayınca ilk başta yürüyemez hale geldik.” sözleriyle dile getirdi. Kamplardan ötürü sosyal hayatının minimize olduğunu söyleyen Girişken, kürek sporunda önemli olan “kuvvetli çekmek” değil, aynı zamanda balans, teknik ve mental desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ben aç kalmaktan korkmam, onlar benimle yarışmaktan korksun sözleriyle tanıtım videosunda dikkat çeken Girişken’in performansı, gönüllüler takımını etkileyecek durumda. Yaptığı spordan ötürü vücut kaslarını en iyi şekilde kullanabilen sporcu, yarışmadaki birçok kulvardaki performansı takımını iyi bir yere getirebilir.